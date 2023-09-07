Комиссия атлетов НОК Украины было направлено письмо Комиссии атлетов МОК и Этической комиссии МОК по поводу недавнего резонансного решения - членство Елены Исинбаевой продолжено в Комиссии атлетов МОК.

“Хочу подчеркнуть, что Исинбаева имеет звание майора русской армии! Какими принципами и критериями было принято такое решение!? Елена Исинбаева, являясь членом комиссии атлетов МОК, представляет конкретную страну – российскую федерацию, а не находится в статусе нейтральной. Хочу отметить, что 26 февраля 2023 года, на фоне вторжения россии в Украину, Исинбаев внесен в список санкций Украины «представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии» на 50 лет. Жду официального ответа и решения этого вопроса!”, - сообщила Комиссия атлетов НОК на своей странице в ФБ.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) исключил троих россиян из обновленного состава собственных комиссий. Но бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева осталась в Комиссии атлетов.





