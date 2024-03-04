Путешествие автомобилем по украинским дорогам может принести не только удовольствие, но и проблемы. Поэтому перед поездкой следует тщательно подготовить автомобиль и оснащение для него.

Путешествие на своем автомобиле способно принести существенно больше впечатлений и положительных эмоций, нежели поездка на каком-либо ином типе транспорта. Вот только чтобы автомобиль смог проехать несколько тысяч километров и это время запомнилось только с хорошей стороны, нужно его правильно подготовить к дальней поездке.

Итак, чтобы в самый неподходящий момент автомобиль не остановился посреди дороги, перед дальней поездкой стоит проверить:

двигатель;

тормозную систему;

рулевое управление и подвеску;

состояние колес;

уровень и качество рабочих жидкостей;

кузов и салон.

Так, за несколько недель перед выездом нужно провести диагностику двигателя, а также проверить топливную систему и навесное оборудование.

Учитывая, что на наших дорогах часто попадаются промежутки где яма на яме, то это разбалтывает подвеску и сбивает верный "развал-сход" колес. Именно поэтому нужно в обязательном порядке провести перед поездкой диагностику рулевого управления, подвески и тормозной системы.

Особое внимание необходимо обратить на состояние покрышек, ведь если износ большой, то отправляться в продолжительное путешествие на таком протекторе будет опасно. На высокой скорости "уставшие" покрышки могут просто лопнуть. Так, отправляясь в дальнее путешествие, нужно помнить, что Необходимо помнить, что остаточная глубина протектора должна составлять не меньше 1,6 мм.

Далее оцениваем уровень технических жидкостей и их состояние. Вот список основных технических жидкостей для проверки:

масло (в двигателе и в коробке передач);

тормозная жидкость;

жидкость ГУР;

антифриз;

омыватель стекла.

Длительная поездка предусматривает также необходимость подготовки салона транспортного средства. Здесь самым важным фактором является безопасность водителя и пассажиров, поэтому нужно проверить исправность работы всех ремней безопасности. Если планируется путешествие с детьми, то стоит оборудовать машину специальными приспособлениями для перевозки малышей.

Кстати, если говорить о запчастях и инструментах, то собираясь в дальнее путешествие нужно будет взять с собой:

запасное колесо;

инструменты для самостоятельной смены колес;

набор для собственноручного ремонта мелких неисправностей. Поездка на дальние расстояния может нести в себе сюрпризы, поэтому лучше быть готовым к худшему;

предохранители различных номиналов, лампочки, несколько проводов различного сечения;

термостойкий скотч, разные хомуты. Эти вещи понадобятся при разрыве бензопровода и шлангов;

сухую сварку. Поможет в устранении протеканий в бензобаке, радиаторе;

свечи, ремни, фильтры и иные расходные материалы (если ваш автомобиль является редким и запчасти на него отыскать трудно);

провода для "прикуривания", лопату, трос;

небольшую канистру с бензином, жидкость для омывателя, моторное масло, средство, помогающее удалять остатки насекомых с лобового стекла.

Читайте также:

Как подготовить автомобиль к весне и лету, чтобы не пришлось вызывать эвакуатор

Как правильно ездить на "механике", чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт автомобиля

Их расходу топлива завидуют все: названы самые экономичные автомобили