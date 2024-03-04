Экстрасенс Дарина Фрейн объяснила, что сейчас нет единого сценария развития событий на фронте, но, похоже, хотят выйти на какие-то переговоры, чтобы прекратить огонь.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

И вот сейчас здесь бурлит такой котел абсолютно хаотических сценариев. Поэтому люди, которые делают прогнозы на основании логики, есть такие военные эксперты, ну, вот там в таком-то году в Англии была похожая ситуация, да нет, не было. Это абсолютно новое, это то, чего мы не сможем предсказать.

То есть корейского сценария, как хотят наши партнеры, априори не будет?

Ничего не будет, как они хотят, потому что они основываются только на том, что было. А мы вступаем в виток реальности с 2024 годом Дракона к тому, чего не было. Все же события когда-то происходят в первый раз, любые, только потом они начинают циклично повторяться.

Какие есть сценарии завершения нашей войны?

Учитывая, что мы уже говорим об этом довольно давно, постоянно сценарии меняются, что было актуально полгода назад, учитывая, сколько людей, факторов, стран, лидеров влияют на это. Сейчас сценарий, чтобы вместо тотальной мобилизации люди здесь в Украине согласились на какую-то любую возможность переговоров, хотя бы для завершения огня, для отвода войск, для того, чтобы люди не умирали в окопах.

То есть я вижу сейчас сценарий, что такая горячая жесткая фаза уже прошла, сейчас будет затяжная фаза с уменьшением военных действий на той территории, где конкретно непосредственно стоят две армии.

Как сообщала Politeka, Атаманова сделала расклад таро и сообщила, что события в Приднестровье действительно не слишком сильно отразятся на Украине.

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