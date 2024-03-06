Экстрасенс Дарина Фрейн заявила, что Трамп не то, что не закончит войну, тут вопрос существования Украины, но в США в результате выборов все равно будет другой лидер.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Байдена хотят подвинуть с поста президента. В Америке очень сложная ситуация, и даже говорят, что следующим президент может быть Трамп.

Нет, нет, Трампа не будет. У меня бывает, когда я прям четко что-то понимаю, мне приходит вот такое быстрое понимание. Там будет кто-то третий, кто-то другой, я об этом уже говорила.

Там тоже был диалог, что логически лучше Трамп, потому что он закончит войну. Но закончит ли он Украину? Эта история, что не было бы войны, но не было бы страны. Чего люди хотят? Там какая-то такая штука, что ищут третий путь.

Мы говорили о судьбах россии и Украины, о новых лидерах, которые придут. Кто будет после Зеленского, потому что у Зеленского есть срок действия как президента, и он находится на пределе своих человеческих возможностей, что путин, в принципе, уже коллективный, то есть как бы они нового печатают, но он уже перестает быть убедителен, нужен новый лидер. И вот во всем мире будет приход новых лидеров.

И следующей страной на заявление, что наши старые лидеры уже сделали много для предыдущих лет, но на эти годы они не актуальны, (ред. – будут США). Вот там тоже кто-то будет другой. Я буду говорить, как вижу, там будет кто-то совсем другой, Трамп не пройдет, его не пропустят, есть силы, которые очень сильно против него, он же, в принципе, работает с демонами.

Как сообщала Politeka, Гнатюк сообщила, что с 24 мая 2024 года у нас начнется период больших изменений, который продлится фактически весь год.

Также Politeka писала о том, что Фрейн дала прогноз, как закончится война в Украине.