Тарологиня Юлия Максимуза сделала расклад таро и заявила, что кардинально россия свою авиацию и флот уже не отремонтирует, мы действительно нанесли им большой ущерб и успешно уничтожаем мощности.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В каком сейчас состоянии флот нашего врага?

Срочное заседание, сделать новую стратегию, восстановить, Боже мой, ищут партнеров, ищут деньги, тайные переговоры, ищут ресурс, ищут. Найдут? Обещания будут. Значит, я вам так скажу, шансы найти какую-нибудь помощь есть, и они ее найдут. Но оно кардинально не решает историю.

Это конец славного российского флота, можно так сказать. Десятка мечей и карта Мир, как окончание цикла. То есть они как на пепелище.

Они находят ресурсы, то там Туз выскочит, то там Туз выскочит, меньше, чем хотелось бы, они крутятся, но нет расцвета. Он не расцветет точно. Латать будут, залатывать будут… Последний танец Дьявола. Дьявол не сдается, его надо добивать, добивать и добивать.

Давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас авиация?

Они не сдаются, если это можно так сказать. Новые ресурсы ищут. Туз мечей. Я не знаю, где они несут ресурсы, но вот как раз в авиации, хотя мы подбили, я так понимаю 15 или сколько самолетов уничтожили. Пока у них происходит обнуление этой истории, и здесь тоже тузы, они все равно находят, они держатся на союзниках.

Единственное, что радуется, мне постоянно выпадает Десятка мечей. Смотрите, до полного уничтожения еще время. Мы их бьем, а оно лезет, мы их бьем, а оно лезет. Нет, они не сдаются. Но вот с авиацией здесь лучше для нас. Я скажу так, что здесь мы конкретно подкоцали, здесь им труднее будет даже восстановиться. Вот, пожалуйста, Десятка мечей, Восемь кубков – это когда отступают от темы, ну, и карта Башни, и потом Восемь мечей – они связаны, они не знают, куда двигаться дальше.

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