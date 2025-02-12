Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать не только вкусный, но и согревающий суп с луком.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный суп с луком, который точно поможет вам согреться в холодную погоду после рабочего дня. Ярославский обратил внимание сразу на несколько вещей:

Ингредиенты:

500 г очищенного лука (лучше всего использовать желтый или белый лук)

60 г сливочного масла

20 г оливкового масла

10 г сахара

750 г насыщенного бульона (говяжьего или куриного)

75 г белого сухого вина (предпочтительно херес)

1 столовая ложка коньяка

Черный и душистый перец (по вкусу)

Мускатный орех (щепотка)

Свежий или сушеный чабрец

Хлеб на закваске

100 г сыра грюйер (или другого подходящего сыра для тостов)

Приготовление:

Приготовьте насыщенный бульон из куриных костей и крылышек. Если у вас нет куриных костей, вы можете использовать говяжий бульон. Важно, чтобы бульон был достаточно наваристым, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

Нарежьте лук соломкой.

В глубокой сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук. Обжаривайте его, помешивая время от времени, на среднем огне в течение 35. Важно следить за огнем и периодически снижать его, чтобы предотвратить подгорание лука, также подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Через 20 минут после начала обжарки добавьте туда небольшое количество сахара и щепотку соли. Добавьте молотый черный и душистый перец, чабрец и коньяк. "Мастер Шеф" Ярославский подметил, подождите минуту, затем добавьте белое вино. Дайте им всем немного испариться.

Постепенно добавьте смесь в приготовленный бульон и щепотку мускатного ореха. Дайте супу немного повариться на среднем огне.

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