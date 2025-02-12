Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный суп с луком, который точно поможет вам согреться в холодную погоду после рабочего дня. Ярославский обратил внимание сразу на несколько вещей:
Ингредиенты:
- 500 г очищенного лука (лучше всего использовать желтый или белый лук)
- 60 г сливочного масла
- 20 г оливкового масла
- 10 г сахара
- 750 г насыщенного бульона (говяжьего или куриного)
- 75 г белого сухого вина (предпочтительно херес)
- 1 столовая ложка коньяка
- Черный и душистый перец (по вкусу)
- Мускатный орех (щепотка)
- Свежий или сушеный чабрец
- Хлеб на закваске
- 100 г сыра грюйер (или другого подходящего сыра для тостов)
Приготовление:
Приготовьте насыщенный бульон из куриных костей и крылышек. Если у вас нет куриных костей, вы можете использовать говяжий бульон. Важно, чтобы бульон был достаточно наваристым, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.
Нарежьте лук соломкой.
В глубокой сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук. Обжаривайте его, помешивая время от времени, на среднем огне в течение 35. Важно следить за огнем и периодически снижать его, чтобы предотвратить подгорание лука, также подметил "Мастер Шеф" Ярославский.
Через 20 минут после начала обжарки добавьте туда небольшое количество сахара и щепотку соли. Добавьте молотый черный и душистый перец, чабрец и коньяк. "Мастер Шеф" Ярославский подметил, подождите минуту, затем добавьте белое вино. Дайте им всем немного испариться.
Постепенно добавьте смесь в приготовленный бульон и щепотку мускатного ореха. Дайте супу немного повариться на среднем огне.
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