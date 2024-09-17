С 18 мая 2024 года были введены в действие новые правила, касающиеся выезда за пределы Украины разных категорий мужчин, поэтому следует знать, как уехать за границу мужчинам, снятым с военного учета.
В юридической компании «Приходько и Партнеры» рассказали, как уехать за границу мужчинам, снятым с военного учета.
Снятие из военного учета означает, что человек не входит в категорию "резервист" или "военнообязанный".
Поэтому в том случае, если человек уезжает за границу более трех раз в месяц, то предусмотрена процедура снятия с военного учета.
Чтобы получить такую справку, обратитесь к представителям Территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту жительства.
Чтобы выехать за границу мужчинам, снятым с военного учета, также нужно постановление на учет в консульстве.
Указанная категория граждан будет оставаться в категории военнообязанных.
Особенности выезда за границу в условиях военного положения в Украине регулируют некоторые законы и законодательные акты, например Закон №57.
Во время военного положения снятые с военного учета смогут беспрепятственно пересекать государственную границу.
Главным условием является наличие документального подтверждения и отметки в учетных документах.
Исключенными из военного учета являются лица, не военнообязанные из-за достижения 60 лет.
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