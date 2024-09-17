В Украине продолжается действие военного положения, а это означает, что продолжено действие мобилизации для мужчин от 18 до 60 лет.

С 18 мая 2024 года были введены в действие новые правила, касающиеся выезда за пределы Украины разных категорий мужчин, поэтому следует знать, как уехать за границу мужчинам, снятым с военного учета.

В юридической компании «Приходько и Партнеры» рассказали, как уехать за границу мужчинам, снятым с военного учета.

Снятие из военного учета означает, что человек не входит в категорию "резервист" или "военнообязанный".

Поэтому в том случае, если человек уезжает за границу более трех раз в месяц, то предусмотрена процедура снятия с военного учета.

Чтобы получить такую ​​справку, обратитесь к представителям Территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Чтобы выехать за границу мужчинам, снятым с военного учета, также нужно постановление на учет в консульстве.

Указанная категория граждан будет оставаться в категории военнообязанных.

Особенности выезда за границу в условиях военного положения в Украине регулируют некоторые законы и законодательные акты, например Закон №57.

Во время военного положения снятые с военного учета смогут беспрепятственно пересекать государственную границу.

Главным условием является наличие документального подтверждения и отметки в учетных документах.

Исключенными из военного учета являются лица, не военнообязанные из-за достижения 60 лет.

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