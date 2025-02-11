Зарплаты украинских военных будут оставаться на прежнем уровне, при условии, что бюджет страны не претерпит кардинальных изменений.

В то же время, возможность пересмотра выплат существует, но только при корректировке финансового плана с учетом инфляции и роста цен.

В соответствии с положениями Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановления Кабмина № 168 предусмотрены следующие ежемесячные дополнительные выплаты для военных:

30 000 гривен – для военных, выполняющих боевые или специальные задачи, связанные с защитой страны от агрессии России. 50 000 гривен - для военных, работающих в составе штабов, командования или органов военного управления, осуществляя оперативное руководство. 100 000 гривен - для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, лечатся после ранений или были в плену. 70 000 гривен — доплата для тех, кто, по меньшей мере, месяц проводит на передовой линии обороны. Общая сумма выплат для военных может колебаться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц в зависимости от задач и места службы.

Кроме того, военные на передовой получают дополнительные премии за уничтоженную вражескую технику. Наибольшие выплаты приходятся именно на тех, кто работает на первой линии обороны.

С марта 2025 г. планируется также повышение выплат для курсантов. Студенты 1-2 курсов будут получать не менее 8 000 гривен , а для курсантов 3-4 курсов выплаты возрастут до 20 000 гривен в месяц. Это решение направлено на повышение мотивации молодых офицеров и привлечение их в военную службу.

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