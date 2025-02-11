Граждане могут бесплатно получать земельные участки для разных целей, но есть ограничения на максимальный размер земли, которую можно приватизировать.

В Украине граждане имеют возможность приватизировать земельный участок, однако есть определенные ограничения.

Как пишет 24 канал, согласно Земельному кодексу Украины, граждане могут бесплатно приватизировать землю для разных целей. Для ведения фермерского хозяйства можно получить земельную долю, определенную для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового или городского совета, где находится хозяйство. Для ведения личного крестьянского хозяйства можно получить землю площадью не более 2 гектаров.

Для ведения садоводства выделяется участок площадью не более 0,12 гектара. Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах разрешено получить участок не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, а в городах – не более 0,1 гектара. Индивидуальное дачное строительство также позволяет приватизировать не более 0,1 га земли, а для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 га.

Закон позволяет гражданам получить землю по этим целям только один раз для каждого вида использования, что позволяет приватизировать до шести участков разного назначения.

Однако из-за введения военного положения с 24 февраля 2022 года, процесс приватизации земель претерпел значительные изменения. В частности, запрещена безвозмездная передача земель государственной или коммунальной собственности в частную собственность. Это касается и предоставления разрешений на разработку документации для такой передачи.

Однако этот запрет не распространяется на землю, которая была передана в пользование до вступления в силу нового Земельного кодекса в 2002 году.

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