Под мобилизацию подпадают студенты, которые учатся на вечернем или заочном отделениях, получают второе высшее образование,

В 2025 году некоторые студенты могут получить право на отсрочку от мобилизации.

Согласно нововведениям, с 2025 года дневной формы обучения для аспирантов, обучающихся по контракту, больше не будет. Это решение было принято для предотвращения злоупотребления правом на отсрочку от мобилизации.

Согласно словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергеем Бабаком, аспирантура начала использоваться не столько для научных исследований, сколько как избегание военной службы. Изменения предполагают, что право на отсрочку от мобилизации имеют только аспиранты, обучающиеся на бюджетной основе. Для контрактников доступна только заочная форма обучения, которая не предоставляет права на отсрочку.

Среди основных изменений также следует отметить, что отсрочку имеют только студенты, получающие профессиональное, профессиональное высшее или высшее образование по дневной или дуальной форме обучения, и их уровень образования выше предыдущего.

Не подлежат мобилизации те студенты, которые учатся на дневном или дуальном отделениях, получая образование на уровне выше предыдущего. Однако студенты, которые учатся заочно или поступают на второй уровень образования (например, магистратуру после бакалавриата), могут быть мобилизованы во время перерыва между семестрами.

Также следует напомнить, что под мобилизацию подпадают студенты, которые учатся на вечернем или заочном отделениях, получают второе высшее образование, а также те, кто был зачислен по программе на более низком уровне образования, чем их предыдущая степень.

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