В Днепре осужденный, который сначала добровольно согласился мобилизоваться в ВСУ, но сбежал во время транспортировки в воинскую часть, был приговорен к шести годам заключения.
Приговор вынес Ленинский районный суд города Днепропетровска.
По данным суда, в июне 2024 года мужчина обратился к руководству колонии с просьбой об условно-досрочном увольнении для прохождения военной службы по контракту, учитывая положения статьи 81-1 УК Украины. Ему было разрешено подписать контракт с ВСУ, а медицинская комиссия сочла его пригодным для службы. Суд также дал разрешение на мобилизацию.
Однако в июле того же года, во время транспортировки в воинскую часть, мужчина воспользовался моментом, когда его выпустили в туалет, и скрылся. Задержали его правоохранители вскоре после бегства.
В ходе досудебного следствия подсудимый заключил соглашение с прокурором, признал свою вину и согласился на наказание. Суд, ознакомившись со всеми материалами дела, признал мужчину виновным по статье 336-2 УК Украины и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Также Politeka писала о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже передали Национальной полиции в розыск более 500 тысяч уклоняющихся от мобилизации мужчин.
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