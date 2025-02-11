Отказ может быть обусловлен неполным пакетом документов или отсутствием потребностей в улучшении жилищных условий.

В 2025 году ветераны, лица с инвалидностью, полученные в результате участия в боевых действиях, а также семьи погибших военнослужащих имеют право подать заявление на квартирный учет для получения жилья .

Процедура регистрации на учет была подробно раскрыта на официальном сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

Как встать на квартирный учет в 2025 году?

Ветераны и их семьи могут зарегистрироваться в квартире через органы местного учета или ЦНАП, а также обратиться в организации по месту работы. В 2024 году правительство выделило 400 миллионов гривен на закупку жилья для ветеранов, что позволяет получить помощь в виде квартиры или улучшения жилищных условий.

Кто имеет право подать заявку на квартирный учет?

Право на жилье имеют следующие категории лиц:

Семья погибших защитников Украины.

ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий или инвалидность III группы.

Семьи военных, пропавших безвестных или погибших, а также семьи лиц, умерших от полученных ранений.

Лица с инвалидностью I и II группы, полученные в результате участия в боевых действиях (АТО, ООС, война за границей, Революция Достоинства).

Необходимые документы для постановки на квартирный учет

Жилье предоставляется местными властями в зависимости от наличия свободных квартир. Для установки на учет необходимо подать следующие документы:

Копии паспорта и идентификационного номера.

Справка о составе семьи и регистрации места жительства.

Справка о нахождении на учете по месту работы (если есть).

Заявление о постановке на учет, подписанное всеми членами семьи, проживающими вместе.

Копия удостоверения участника боевых действий или инвалидности, а также документы, подтверждающие гибель военнослужащего.

После подачи заявления ветеран или его семья получают официальное уведомление о принятии на учет или отказе. Отказ может быть обусловлен неполным пакетом документов или отсутствием потребностей в улучшении жилищных условий.

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