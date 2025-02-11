Дети от 14 лет могут подать заявление на принятие наследства без согласия родителей.

Граждане, желающие получить наследство , должны подать заявление нотариуса на место открытия наследственного дела, однако иногда в завещаниях указываются несовершеннолетние или даже нерожденные дети.

Можно ли оставить наследство нерожденных детей в 2025 году, объясняют на сайте Козовского общества.

Несовершеннолетние наследники в 2025 году: как это работает?

Малолетние и несовершеннолетние лица считаются такими, что приняли наследство, если не отказались от него. Они получают наследство без дополнительных действий, независимо от места регистрации или подачи заявления своими законными представителями.

Дети от 14 лет могут подать заявление на принятие наследства без согласия родителей. Если меньше 14 лет, заявление придется подать родителям или усыновителям.

Несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет могут отказаться от наследства только с согласия родителей и органа опеки. Если один из родителей умер, согласие дает другой, подтвердив это свидетельством о смерти.

Родители не могут отказаться от наследства, принадлежащего их малолетним детям, без разрешения органа опеки.

Проверка обязательных долей по наследству

Нотариус должен проверить наличие лиц, имеющих право на обязательную группу по наследству, в частности малолетних и несовершеннолетних детей, нетрудоспособных вдову (вдовца) и родителей, а также нетрудоспособных совершеннолетних детей. законом.

Нерожденные дети в завещании

Если в завещании указан неродившийся ребенок, имущество для него распределяют после его рождения. Это касается и детей, зачатых при жизни наследника его, но родившихся после смерти.

Свидетельство о праве на наследство выдается через шесть месяцев после открытия наследства и только при наличии заявления от наследников.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, ждать ли новых отключений света

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.