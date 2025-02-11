Многие пользователи замечают, что новый смартфон работает быстро и без задержек, но через несколько месяцев или лет использования скорость значительно падает.

Иногда интерфейс начинает «задумываться», приложения запускаются дольше, а сам телефон может зависать.

Причин этому несколько, и каждая из них влияет на производительность телефона. Установка более свежей версии Android на устаревшее железо часто приводит к зависаниям и падению скорости работы.

Если устройство не обладает высокой производительностью, стоит отказаться от обновлений ОС. Однако важно учитывать, что со временем старые версии Android перестанут поддерживаться приложениями. Альтернативный вариант — переход на облегченные кастомные прошивки.

Также можно отключить автоматические обновления и использовать старые версии приложений, но это приведёт к проблемам с совместимостью. Лучше использовать облегченные версии популярных программ — Facebook Lite, Skype Lite, Opera Mini и другие, которые потребляют меньше ресурсов.

Каждое установленное приложение может работать в фоновом режиме, даже если оно не запущено. Такие процессы расходуют оперативную память, загружают процессор и сокращают время автономной работы. Виджеты и живые обои также могут вызывать дополнительную нагрузку на систему.

Стоит отключить ненужные виджеты, удалить редко используемые программы и вручную останавливать фоновые процессы.

Если смартфон поддерживает карты памяти, стоит переместить на неё медиафайлы и документы. Фотографии лучше хранить в облачных сервисах, а кеш приложений периодически очищать. Если смартфон не поддерживает microSD, придётся вручную освобождать память, удаляя ненужные файлы и программы.

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