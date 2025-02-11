Пенсионный фонд прекратил выплату мужчине в апреле 2023 года, а в марте того же года мужчина снова потерял работу, оставшись без жилья.

В Киеве Пенсионный фонд Украины переплатил пенсионеру 543 315 гривен и обратился в суд, чтобы вернуть деньги .

Ситуация описана в приговоре суда .

Обстоятельства дела

Муж вышел на пенсию и начал получать выплаты за выслугу лет. Однако вскоре он был восстановлен в должности инспектора сектора организации дорожного движения, что привело к переплате пенсии за период с 31 января 2015 года по 31 января 2023 года.

Пенсионный фонд обратился в суд, требуя возврата средств, однако ответчик настаивал, что действовал законно. Он пояснил, что после 25 лет службы в милиции был незаконно уволен в январе 2015 года, после чего оформил пенсию. В апреле 2023 года Пенсионный фонд прекратил выплату, а в марте того же года мужчина снова потерял работу, оставшись без средств для проживания.

В Пенсионном фонде настаивали, что пенсионер нарушил закон, поскольку не обновил свои документы в соответствии с изменениями в своей карьерной ситуации.

Вердикт суда

Днепровский районный суд Киева отказался от иска Пенсионного фонда и признал, что пенсионные выплаты были произведены на законных основаниях.

Суд отмечает, что приобретение ответчиком пенсионных выплат не было безосновательным, ведь выплаты осуществлялись Пенсионным фондом на основании законодательства по установлению пенсии по возрасту. на наличие каких-либо счетных ошибок при осуществлении выплат истец не ссылается, а отсутствие недобросовестности ответчика объективно усматривается из материалов дела, ведь возобновление истца в должности произошло по решению суда », - говорится в решении.

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