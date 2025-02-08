С 2025 г. в Украине вступает в силу новая форма налогового расчета, объединяющая отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Теперь отчеты будут подаваться ежемесячно, что призвано повысить прозрачность уплаты налогов и ускорить их поступление в бюджет.

Переход на новую систему отчетов будет происходить постепенно. До 10 февраля 2025 года отчетность за IV квартал 2024 года подается по старым правилам. С 20 февраля 2025 года налоговые агенты должны подавать отчетность за январь 2025 уже по новой форме.

Новые правила касаются всех налоговых агентов, в частности:

юридических лиц ,

, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) , выплачивающих доходы физическим лицам.

Налоговый расчет теперь будет подаваться ежемесячно (а не раз в квартал, как раньше). Отчет нужно подать до 20 числа месяца , следующего за отчетным. Обновленная форма объединяет НДФЛ и ЕСВ в одном документе, упрощающем администрирование налогов.

Новая система позволит:

оперативнее контролировать уплату налогов и взносов,

быстрее выявлять нарушения,

избежать задержек в отчетности,

уменьшить административную нагрузку на бизнес.

Введение объединенной отчетности является частью налоговой реформы, направленной на усовершенствование механизма наполнения бюджета.

Что нужно сделать налогоплательщикам?

Подготовиться к переходу на новую систему – ознакомиться с требованиями обновленной формы и графиком подачи отчетности. Представить отчетность за IV квартал 2024 года по старым правилам до 10 февраля 2025 года. С 20 февраля 2025 года представлять ежемесячные отчеты по новым стандартам.

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