Мобинг теперь стал преступлением, которое карается штрафами и даже увольнением.

Психологическое давление, унижение и оскорбления на рабочем месте могут привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям для агрессора.

Объясняем, что ждет тех, кто входит в работу на работе.

Какая ответственность за мобинг?

Мобинг недавно был закреплен в украинском законодательстве, но он давно существует. Согласно статье 173-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) санкции выглядят следующим образом:

для физических лиц – штраф от 850 до 1700 грн. или общественные работы от 20 до 30 часов;

для ФЛП и должностных лиц – штраф от 1 700 до 3 400 грн или общественные работы от 30 до 40 часов.

При повторном нарушении штрафы растут до 1 700–3 400 грн для работников и до 3 400–6 800 грн для должностных лиц. Продолжительность общественных работ тоже увеличивается.

Статьей 41 Кодекса законов о труде предусматривается, что трудовой договор может быть расторгнут, если руководитель совершает мобинг или не предпринимает мер по его прекращению.

Что делать пострадавшим работникам?

Не терпите травли. Закон защищает ваши права и вы имеете право на компенсацию. Сохраняйте доказательства неправомерных действий: видео, скриншоты или записи разговоров.

Далее подайте жалобу в Государственную службу Украины по труду. После проверки на предприятии дело будет передано в суд. Пострадавший может потребовать компенсацию морального вреда и расходов на медицинские услуги или психолога.

Источник: Новости.LIVE

Последние новости Украины:

Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.

Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД.

Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.