Цены на горючее в Украине могут вырасти на 13% в 2025 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за январь. Прогнозируется, что цены поднимутся более чем на 13%. Однако на протяжении последних месяцев 2024 года темпы роста цен на топливо начали замедляться. В декабре годовое подорожание составило 4.8%, что было ниже прогнозов НБУ. Основной причиной этого стало снижение мировых цен на нефть и достаточные запасы горючего, что позволило сохранить умеренный рост.

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В то же время рост акцизов на горючее с сентября 2024 года оказался особенно заметным на рынке сжиженного газа. Однако, в ответ на рост стоимости сырья и спрос на топливо в Европе, в частности, из-за эмбарго на сырье из России, цены на газ также продолжили расти.

Ситуация на рынке горючего будет оставаться под контролем, хотя экономические факторы, такие как повышение акцизов и рост стоимости сырья, будут значительно влиять на будущие цены. НБУ отмечает, что активный импорт горючего в конце 2024 года поможет накопить достаточные запасы, что будет временно сдерживать рост цен. Однако этот эффект будет краткосрочным.

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Также важной составляющей этого процесса есть изменения в налоговом законодательстве, в частности нововведения по авансовой уплате налога на прибыль для сетей АЗС. Этот шаг вместе с повышением акцизов будет оказывать дополнительное давление на стоимость горючего, что, в свою очередь, повысит расходы на транспортировку и цены на некоторые товары.

В среднесрочной перспективе, по словам аналитиков НБУ, снижение мировых цен на нефть может частично компенсировать рост акцизной нагрузки, что позволит значительно замедлить дальнейший рост цен на топливо.

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