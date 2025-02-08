Сыры мягкие жирные подорожали за четыре года больше всех молочных продуктов.

Стоимость молока, сыров, сметаны и масла в период с 2020 по 2024 год увеличилась, а некоторые подорожали даже вдвое, превысив достигнув цены более 200 гривен.

О том, как изменились цены за эти годы рассказали в Телеграфе.

Если в 2020 году цены на молочные продукты были преимущественно двузначными, то к концу 2024 года производство товаров получило трехзначные ценники.

Сравнение цены на молочную продукцию в декабре 2020 и 2024 годов:

В 2020 году цены на молочные продукты выглядели следующим образом:

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (1000 г) стоило 25,60 грн (за 900 г – 23,04 грн);

Сыры мягкие жирные (1 кг) – 111,46 грн;

Сметана жирностью до 15% (1 кг) – 63,81 грн (за 350 г – 22,33 грн);

Масло сливочное (200 г) – 44,47 грн.

За четыре года, в декабре 2024 года, цены изменились следующим образом:

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (1000 г) подорожало до 45,64 грн (за 900 г – 41,08 грн), что повысилось на 20,04 грн;

Сырые мягкие жирные (1 кг) выросли до 217,36 грн, увеличившись на 105,9 грн;

Сметана жирностью до 15% (1 кг) теперь стоит 130,85 грн (за 350 г – 45,80 грн), подорожав на 40,04 грн;

Масло сливочное (200 г) теперь стоит 102,23 грн., подорожав на 57,76 грн.

Больше всего за четыре года подорожали сыры мягкие жирные . За ними следует масло сливочное , а затем сметана . Молоко подорожало меньше всего, но и оно вышло за пределы двухзначных цен.

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