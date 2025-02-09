Цены на куриные яйца в Украине резко снизились, и за последний месяц они снова стали доступнее покупателям.

Нефасованные яйца в среднем сейчас стоят 40 грн за десяток, а брендированные – от 63 до 68 грн, что на 9-16 грн дешевле по сравнению с началом 2025 года.

Как пишет OBOZ.UA, снижение стоимости яиц является следствием нескольких факторов. Одним из них стало уменьшение объема экспорта украинской продукции, что увеличило предложение на внутреннем рынке. Кроме того, в ноябре и декабре производители куриных яиц нарастили объемы производства, что привело к перенасыщению рынка. В то же время активная конкуренция между птицефабриками заставила их снижать цены и запускать акционные предложения, чтобы удержать покупателей.

Также не следует забывать, что Антимонопольный комитет Украины начал расследование на рынке яиц. Этот шаг, по мнению аналитиков, должен сдержать чрезмерные ценовые аппетиты производителей. Еще одним важным фактором, повлиявшим на цены, стало общее снижение покупательной способности населения. Украинцы с низкими и средними доходами стали реже покупать дорогие продукты, что вынудило производителей пересмотреть стратегию ценообразования. В результате производители вынуждены были искать способы стимулирования продаж, предлагая скидки и акции.

Ожидается, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной до конца февраля 2025 года. Однако после этого возможны колебания цен в зависимости от спроса и внешних факторов. Аналитики утверждают, что дальнейший резкий рост цен маловероятен, если не произойдет значительного повышения себестоимости производства.

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