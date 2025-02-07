В конце января 2025 года курс доллара в Украине опустился до минимального уровня за последние полтора месяца, что явилось результатом снижения спроса на валюту и роста ее предложения.

Национальный банк Украины сократил валютные интервенции на 23%, продав всего 582 миллиона долларов, что является самым низким показателем с середины ноября.

По данным инвестиционной кампании ICU, всего за январь Нацбанк продал 3,8 млрд долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В результате этого гривна укрепилась на 0,5% и достигла отметки 41,73 гривны за доллар.

Это стало лучшим показателем за последние полтора месяца. Однако с начала февраля, как отмечают аналитики инвестиционной компании, временные факторы, способствовавшие укреплению национальной валюты, могут исчезнуть. В то же время, на фоне открытия новых лимитов для онлайн-покупки валюты спрос на доллар может возрасти, что приведет к возможным колебаниям курса.

НБУ может быть вынужден либо ослабить гривну, либо нарастить объемы валютных интервенций во избежание резких колебаний курса. По прогнозам экспертов, во второй половине 2025 года девальвация гривни ускорится из-за снижения инфляции, и к концу года курс доллара может достигнуть 46 гривен.

Ранее Politeka также писала , что спрос на валюту в Украине в 2025 году будет оставаться высоким, однако значительные объемы международной помощи помогут Нацбанку компенсировать дефицит валюты в частном секторе и снизить колебания курса.

Источник: ICU .

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