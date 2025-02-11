В начале февраля 2025 супермаркеты в Украине обновили цены на несколько важных продуктов питания, поэтому украинцам снова придется платить больше.

Супермаркеты в феврале изменили цены на гречку, подсолнечное масло и хлеб.

Об этом свидетельствуют данные Минфина. Так, гречка, традиционно являющаяся одним из основных продуктов в рационе многих украинцев, подорожала до 33,07 гривен за килограмм. Этот подъем незначителен по сравнению с январем, однако стоит отметить, что цены в разных сетях супермаркетов значительно отличаются. Самые высокие цены на гречку зафиксированы в сети Megamarket – 40 гривен за килограмм, в то время как в сети Ашан этот продукт можно приобрести за 27,90 гривен.

Подсолнечное масло также подорожало и средняя цена 850 мл рафинированного масла Олейна на начало февраля составляет 73,55 гривен. Это на 5,4 грн больше, чем в январе. Высокие цены зафиксированы в сети Auchan – 75,70 гривен, в то время как самые низкие можно найти в Megamarket, где цена на масло составляет 69,70 гривен. Также подорожало масло бренда Щедрый Дар, выросшее с 74,26 до 75,96 гривен.

Что касается хлеба, то цены на него остались стабильными, средняя стоимость нарезного пшеничного хлеба 650 г составляет 38,75 грн. Однако в некоторых сетях заметно незначительное удорожание этого продукта. Самые высокие цены на хлеб – в сети Novus, где 650 г стоят 39,99 гривен, тогда как самые низкие – в Megamarket, где можно приобрести буханку за 37,50 гривен.

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