Злоумышленник украл телефон прямо в аптеке: когда жертва отвлеклась, мужчина незаметно вытащил его из кармана куртки и быстро скрылся с места происшествия.

В Киеве мужчину осудили за кражу мобильного телефона, стоимость которого составила около 4 тысяч гривен.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений. Мужчина незаметно вытащил телефон из кармана куртки потерпевшего. После совершенного преступления злоумышленник скрылся, однако через несколько дней его задержали правоохранители.

В суде обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся в совершенном. По словам мужчины, после задержания он вернул похищенный телефон полицейским. Несмотря на признание вины, суд не стал милосерден к подсудимому и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также мужчина обязан оплатить более 1,5 тысяч гривен в пользу государства за расходы на эксперта, привлеченного в ходе досудебного расследования.

Ранее Politeka также писала , что в Харькове женщина обворовала магазин популярной сети, присвоив товар на сумму 6 640,56 грн. Согласно материалам дела, 26 октября 2024 года подсудимая, находясь в магазине, взяла пять внешних аккумуляторов, два умных часа, растворимый кофе и шоколад. Однако часть товаров она не оплатила в кассе самообслуживания и вынесла их без оплаты.

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