С 1 февраля 2025 г. в Украине вступили в силу важные изменения по бронированию работников критически важных предприятий.

Изменения в законодательстве предполагают, что заявки на перебронирование можно подать через платформу "Действие" и не дожидаться 72 часов.

Как пишет 24 канал, предприятия, претендующие на статус критически важных, должны подтвердить свое соответствие новым требованиям, чтобы перебронировать работников через "Действие". До 28 февраля все компании должны соблюдать как минимум три критерия из восьми, из которых два обязательны. Среди них: средняя заработная плата не ниже 20 000 гривен, а также отсутствие налоговых задолженностей. Остальные критерии определяются отраслевыми требованиями или постановлением №76.

Одним из новшеств также является возможность быстрого перебронирования работников. Предприятия могут подать заявку через "Действие" без ожидания 72 часов перебронирования. В то же время при перебронировании также нужно соблюдать определенные условия: работники должны быть официально трудоустроены, получать заработную плату от 20 000 гривен и состоять на военном учете.

Кроме того, существует ограничение количества работников, которых можно забронировать: не более 50% военнообязанных работников предприятия. Есть исключения для предприятий стратегической важности, таких, как энергетический сектор и международные проекты технической помощи. Если же предприятие больше не отвечает требованиям бронирования, статус критически важного предприятия будет автоматически отменен. Также работодатель может подать заявку на отмену бронирования, но не чаще раза в 30 дней.

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