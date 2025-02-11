Участок может быть разделен между наследниками, однако существуют и другие варианты, если он не подлежит разделению.

В 2025 году процесс получения земельного участка по наследству без завещания имеет свои особенности.

О том, как получить по наследству земельный участок в 2025 году, рассказали на сайте Херсонской облгосадминистрации .

Наследование – это передача прав и обязанностей от умершего к его наследникам. Наследие открывается после смерти лица или его официального признания умершим. Оформление наследства осуществляется по месту жительства последнего жилья наследодателя или по месту нахождения имущества, если место жительства неизвестно.

В наследство входят не только земельные участки, но и все, что на них находится - строительство, вода, насаждения и т.д. При обращении к нотариусу для оформления наследства необходимо подать:

Кадастровый паспорт по кадастровой стоимости.

Оценка стоимости рыночной земли для расчета пошлины.

Выписка из Государственного реестра прав на недвижимость об отсутствии обременений.

Если на участке есть сооружения, необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на них, а также кадастровый паспорт зданий.

Если несколько человек претендуют на один участок?

Если участок большой, он может быть распределен между наследниками. Если земля не подлежит разделу, используйте следующие варианты:

Определение очередности использования.

Передача участка одному наследнику с компенсацией другим.

Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство с указанием частиц каждого наследника.

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