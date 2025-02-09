Иногда телефон отключается от сети и не может подключиться обратно, однако для такой ошибки может быть сразу несколько причин и важно знать, как ее устранить.

Проблемы с подключением смартфона к Wi-Fi встречаются довольно часто и могут возникнуть по разным причинам — от случайного отключения модуля до ошибок в настройках сети.

Первым делом стоит убедиться, что модуль Wi-Fi на смартфоне включён. На iPhone откройте «Настройки» → Wi-Fi и проверьте положение переключателя. На Android нужный параметр находится в разделе «Настройки» → «Сеть и интернет».

Также проверьте, не включён ли авиарежим — если он активен, подключиться к беспроводной сети не получится. Отключите его в настройках или через панель быстрого доступа.

Иногда подключение нарушается из-за сбоя в работе телефона или маршрутизатора. В таком случае поможет перезагрузка обоих устройств.

На Android для этого зажмите кнопку питания и выберите «Перезагрузка». На iPhone быстро нажмите кнопку увеличения громкости, затем уменьшения, а после удерживайте боковую кнопку до появления логотипа Apple.

Роутер также стоит перезагрузить — отключите его от сети питания на 5 минут, затем включите заново и подождите, пока восстановится соединение.

При вводе неправильного пароля смартфон предупредит об этом. Однако даже если комбинация кажется верной, ошибка или опечатка могут помешать подключению.

Попробуйте ввести пароль заново, предварительно нажав на значок глаза в поле ввода, чтобы убедиться в правильности символов.

Если уровень сигнала Wi-Fi низкий, телефон может не подключаться. Причины: большое расстояние до роутера, толстые стены или другие препятствия.

Попробуйте приблизиться к маршрутизатору или поменять его местоположение. Если ваш роутер поддерживает две частоты (2,4 ГГц и 5 ГГц), выберите сеть 2,4 ГГц — у неё лучше проходимость сигнала.

Если смартфон подключается к Wi-Fi, но интернет не работает, возможно, причина в самом маршрутизаторе или у интернет-провайдера.

Попробуйте подключиться к этой же сети с другого устройства. Если проблема сохраняется, проверьте баланс счёта и наличие технических неполадок у оператора связи.

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