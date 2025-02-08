Установить вредоносное ПО без участия владельца или физического доступа к устройству довольно сложно, но большинство пользователей сами, не подозревая того, упрощают задачу хакерам.

Открытие фишинговых ссылок, загрузка заражённых приложений даже из официальных магазинов, передача кодов из SMS – все это может привести к взлому телефона.

Признаки взлома могут быть неочевидными, поскольку мошенники стараются не привлекать внимания. Если на экране появляются окна и программы, которые вы не запускали, приходят уведомления о вводе кодов подтверждения, хотя вы ничего не запрашивали, или в списке установленных приложений обнаружились незнакомые программы, это серьёзный повод для беспокойства.

Другие тревожные сигналы включают резкое увеличение расхода мобильного трафика, необъяснимое списание средств со счёта оператора или банковских карт, а также заметное сокращение времени автономной работы устройства без объективных причин.

Проверить активность можно в разделе настроек, где отображается расход заряда и использование мобильных данных. Если неустановленные вами приложения активно потребляют ресурсы, велика вероятность того, что устройство было взломано.

В первую очередь следует проверить доступ к банковским приложениям, изменить пароли к учётным записям Google, Apple ID, электронной почте и соцсетям. Включение двухфакторной аутентификации снизит вероятность повторного захвата аккаунтов.

После этого необходимо удалить подозрительные приложения, сообщения и контакты, а затем установить антивирус и провести полное сканирование системы. Если мошенники использовали ваш телефон для отправки сообщений друзьям или коллегам, стоит предупредить их о возможных угрозах, чтобы избежать дальнейшего распространения вредоносных ссылок.

Если после этих действий подозрительная активность не прекращается, следует выполнить сброс устройства до заводских настроек.

Никогда не следует передавать коды подтверждения по телефону, даже если звонящий представляется сотрудником банка или службы безопасности. Сомнительные ссылки, особенно из коротких URL-сервисов или сообщений в соцсетях, могут вести на фишинговые сайты, поэтому переходить по ним без проверки не стоит.

Использование публичных Wi-Fi-сетей без VPN также создаёт риск взлома, так как злоумышленники могут перехватывать передаваемые данные.

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