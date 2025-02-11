Некоторые клиенты " ПриватБанка " жалуются на невозможность получения помощи "Зимова єПідтримка".
Одна из категорий граждан не подпадает под какие-либо правила этой инициативы, говорится на странице государственного банка.
Кто не может получить выплаты?
Одна из женщин пожаловалась, что рассчитывала на 1000 гривен, но не смогла подать заявку из-за отсутствия доступа к "Дії". Она пользуется кнопочным телефоном и не имеет возможности установить "Приват24".
Клиент получает пенсию на карточку "ПриватБанка", но не может оформить выплату в отделении, поскольку ей 64 года. По правилам право на получение помощи через банк имеют только пенсионеры от 65 лет. Она также обратилась в "Укрпочту", но там ей отказали, поскольку пенсия поступает на карточку.
"Это разве не дискриминация граждан?" — возмутилась женщина в комментарии на странице банка.
Как получить помощь?
По правилам "єПідтримки", выплаты в банковских отделениях могут получить:
лица без идентификационного кода;
граждане от 65 лет без "Действия";
опекуны детей.
Женщина с описанными особенностями может получить 1000 гривен через "Укрпочту". Ранее почтовые выплаты были доступны только:
недееспособным лицам (по заявке опекуна);
лицам с первой и второй группами инвалидности;
родителям детей с инвалидностью подгруппы А.
Впоследствии правительство расширило категории получателей, включив граждан от 60 лет без "Дії", не получающих пенсию по почте.
Несмотря на это, проблема, с которой столкнулась клиентка ПриватБанка, остается нерешенной. Представители банка пока не предоставили официальные разъяснения.
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