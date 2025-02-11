Она также обратилась в "Укрпочту", но там ей отказали, поскольку пенсия поступает на карточку.

Некоторые клиенты " ПриватБанка " жалуются на невозможность получения помощи "Зимова єПідтримка".

Одна из категорий граждан не подпадает под какие-либо правила этой инициативы, говорится на странице государственного банка.

Кто не может получить выплаты?

Одна из женщин пожаловалась, что рассчитывала на 1000 гривен, но не смогла подать заявку из-за отсутствия доступа к "Дії". Она пользуется кнопочным телефоном и не имеет возможности установить "Приват24".

Клиент получает пенсию на карточку "ПриватБанка", но не может оформить выплату в отделении, поскольку ей 64 года. По правилам право на получение помощи через банк имеют только пенсионеры от 65 лет. Она также обратилась в "Укрпочту", но там ей отказали, поскольку пенсия поступает на карточку.

"Это разве не дискриминация граждан?" — возмутилась женщина в комментарии на странице банка.

Как получить помощь?

По правилам "єПідтримки", выплаты в банковских отделениях могут получить:

лица без идентификационного кода;

граждане от 65 лет без "Действия";

опекуны детей.

Женщина с описанными особенностями может получить 1000 гривен через "Укрпочту". Ранее почтовые выплаты были доступны только:

недееспособным лицам (по заявке опекуна);

лицам с первой и второй группами инвалидности;

родителям детей с инвалидностью подгруппы А.

Впоследствии правительство расширило категории получателей, включив граждан от 60 лет без "Дії", не получающих пенсию по почте.

Несмотря на это, проблема, с которой столкнулась клиентка ПриватБанка, остается нерешенной. Представители банка пока не предоставили официальные разъяснения.

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