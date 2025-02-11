Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предоставила разъяснение по процедуре возврата средств при ошибочной оплате за газ.
Потребители могут осуществлять платежи онлайн, через банковские учреждения или почтовые отделения, впрочем, в случаях ошибочных переводов предусмотрен механизм возврата средств, отмечено на официальном сайте ГК "Нафтогаз Украины" .
Условия возврата переплаты
Как говорят в компании, украинские потребители вправе потребовать возврата средств в соответствии с условиями договора и действующим законодательством. Соответственно статья 190 Уголовного кодекса Украины несет ответственность за мошеннические действия, которые могут возникнуть в процессе финансовых операций.
Для получения компенсации необходимо получить специальную инструкцию, обнародованную "Нафтогазом".
Процедура подачи заявки
Для инициирования возврата средств потребитель должен сформировать заявку по установленному образцу и представить пакет документов, в который входят:
Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт или ID-карта, временное удостоверение гражданина Украины);
Для иностранцев – копия национального паспорта;
Идентификационный код (копия);
Документ, подтверждающий оплату (квитанция, чек или банковская выписка);
Справка по банковским реквизитам (IBAN).
Способы подачи документов
Клиенты могут отправить заявку и сопроводительные документы одним из двух способов:
По почте по адресу: Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины"", индекс 25001.
В электронном формате на официальную электронную почту компании .
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