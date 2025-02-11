Клиенты могут отправить заявку и сопроводительные документы одним из двух способов.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предоставила разъяснение по процедуре возврата средств при ошибочной оплате за газ.

Потребители могут осуществлять платежи онлайн, через банковские учреждения или почтовые отделения, впрочем, в случаях ошибочных переводов предусмотрен механизм возврата средств, отмечено на официальном сайте ГК "Нафтогаз Украины" .

Условия возврата переплаты

Как говорят в компании, украинские потребители вправе потребовать возврата средств в соответствии с условиями договора и действующим законодательством. Соответственно статья 190 Уголовного кодекса Украины несет ответственность за мошеннические действия, которые могут возникнуть в процессе финансовых операций.

Для получения компенсации необходимо получить специальную инструкцию, обнародованную "Нафтогазом".

Процедура подачи заявки

Для инициирования возврата средств потребитель должен сформировать заявку по установленному образцу и представить пакет документов, в который входят:

Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт или ID-карта, временное удостоверение гражданина Украины);

Для иностранцев – копия национального паспорта;

Идентификационный код (копия);

Документ, подтверждающий оплату (квитанция, чек или банковская выписка);

Справка по банковским реквизитам (IBAN).

Способы подачи документов

Клиенты могут отправить заявку и сопроводительные документы одним из двух способов:

По почте по адресу: Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины"", индекс 25001.

В электронном формате на официальную электронную почту компании .

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