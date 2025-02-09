Дети из Браилова своим примером доказывают: помогать армии можно по-разному, и каждый вклад – важен, они продолжают играть, чтобы поскорее приблизить день Победы.

Детский духовой оркестр из Браилова Винницкой области уже с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает украинских военных.

Как сообщили в сюжете Суспільного, благодаря благотворительным концертам юные музыканты собрали более 4 миллионов гривен, которые направили на закупку авто, амуниции и техники для защитников.

Художественный руководитель оркестра Виталий Тодосюк в начале войны записался в территориальную оборону, но затем вернулся к работе с оркестром, чтобы помогать военным другим способом.

"Я пошел в военкомат, но как пенсионер попал в терроборону. Побыл там немного, а потом понял, что могу быть полезнее, занимаясь оркестром", – рассказывает он.

Юные музыканты выступают в разных городах Украины – гастролируют по Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской . В людных местах – на рынках, площадях, в парках – они дают концерты, чтобы собрать средства для военных.

За собранные средства оркестр уже приобрел 24 автомобиля для военных. Еще два буса Ford недавно пригнали, а на 25-е авто уже внесли задаток.

"Мы не просто покупаем машины – проверяем их, ремонтируем, красим, меняем масло, обновляем резину, ставим свое клеймо "Маэстро", – рассказывает руководитель оркестра.

Кроме авто, на собранные деньги закупают: военную амуницию – от берцов до бушлатов; технику – генераторы, тепловизоры, дальномеры, дроны, биноочки; запчасти и материалы – для ремонта автомобилей и строительства блиндажей.

Оркестр состоит из 17 юных музыкантов , которые своим талантом помогают армии.

Вадим Перебийнис , играющий на корнете, говорит, что для него это не просто выступления – это вклад в будущее Украины.

"Мы играем, чтобы собрать деньги на машины для наших защитников. Мы видим, что происходит, и хотим помочь спасти страну", – говорит парень.

Его мама Татьяна Перебийнис также присоединилась к волонтерству – дома она шьет маскировочные пончо и спальники для военных. Дети даже помогают ей закупать ткань.

"Спальники – это очень нужная вещь. Они быстро портятся, намокают, горят. Все, что мы делаем – это маленький вклад в великую Победу", – говорит она.

Артем Каминский , 11-летний барабанщик, говорит, что участие в концертах для него – это способ приблизить конец войны.

"Мой папа сейчас на фронте, и я очень скучаю по нему. Играю, чтобы война быстрее закончилась и все вернулись домой", – делится мальчик.

Ярослав Рахнянский , только полгода овладевающий игрой на теноре, уже знает, почему его музыка важна.

"Мне нравится этот инструмент и нравится ездить на гастроли. Мы играем, чтобы помочь Украине", – говорит он.

Александр Косюк , 15-летний барабанщик, отдал своему делу треть жизни и радуется, что его талант помогает защитникам.

В ближайшие дни 25-й автомобиль "Маэстро" отправится на Донетчину в украинские военные.

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