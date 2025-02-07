Хлебобулочная продукция в 2024 году демонстрировала тенденцию стабильного роста стоимости, происходившего ежемесячно в пределах 1,5-3%.

В 2024 году стоимость основных видов хлеба заметно увеличилась, что является следствием общих экономических тенденций и подорожания сырья.

По данным научной сотрудницы "Института аграрной экономики" Светланы Черемисиной, которые она предоставила 24 каналу, цены на хлеб выросли почти на 20%. В частности, по состоянию на начало 2025 года:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 51,91 грн/кг (+17,8%);

хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 42,52 грн/кг (+19,0%);

хлеб ржаной – до 45,12 грн/кг (+20,6%).

Отдельно следует отметить, что батон также вырос в цене на 20,6%, сейчас его стоимость составляет 27,78 грн за 500 г.

Возрастут ли цены на хлеб в феврале?

В течение всего 2024 года хлебобулочная продукция демонстрировала тенденцию стабильного роста стоимости, происходившего ежемесячно в пределах 1,5-3%.

По данным Государственной службы статистики, в декабре 2024 - январе 2025 наблюдался дальнейший рост цен:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил 1,8%, достигнув 51,91 грн/кг;

хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 3,0% – до 42,52 грн/кг;

хлеб ржаной вырос в цене на 3,0% – до 45,12 грн/кг;

батон прибавил еще 3,1% - до 27,78 грн за 500 г.

Прогноз на февраль

По прогнозам экспертов Института аграрной экономики, тенденция к удорожанию хлебобулочных изделий сохранится. Ожидается, что в течение февраля 2025 г. цены могут вырасти еще на 3-5%.

Влияние стоимости сырья

Одной из основных причин удорожания хлеба является рост стоимости сырьевых составляющих. В период с декабря 2024 по январь 2025 года:

мука подорожала на 3,7% – до 19,93 грн/кг;

подсолнечное масло выросло в цене на 6,0% – до 72,73 грн/кг;

сахар остался относительно стабильным, прибавив всего 0,1% – до 33,16 грн/кг.

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