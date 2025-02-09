Военнослужащие, заключившие контракт на службу, также имеют право на денежную помощь по истечении срока договора.

Украинские военнослужащие имеют право на единовременную финансовую помощь, размер которой не может быть менее 25% от их денежного довольствия.

Эта выплата предусмотрена в случае увольнения с военной службы, регулируемого Постановлением Кабинета Министров №460.

Помощь мобилизованным военным

Согласно этому постановлению, после завершения службы мобилизованные военные имеют право на денежную помощь, сумма которой зависит от продолжительности их службы и вида. Таким мобилизованным выплачивается 4% от их денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы. Однако помощь не может быть менее 25% от месячного денежного довольствия.

К примеру, если военный служил шесть месяцев и получал 20 тыс. грн в месяц, то сумма пособия рассчитывается так: 6×20 000×4% = 4 800 грн.

Помощь для контрактников

Военнослужащие, заключившие контракт на службу, также имеют право на денежную помощь по истечении срока договора. Размер помощи для них зависит от воинского звания:

Для рядовых – 8 прожиточных минимумов;

Для сержантов и старшин – 9 прожиточных минимумов;

Для офицеров – 10 прожиточных минимумов.

Эти выплаты регулируются приказом Министерства обороны Украины №260.

Помощь в зависимости от причин увольнения

Размер этой помощи зависит от причин увольнения. Да, военнослужащие могут получить:

50% от месячного денежного довольствия за каждый год службы по состоянию здоровья;

50% за каждый год службы после десяти лет выслуги;

25% от месячного денежного довольствия за каждый год службы в других случаях, согласно постановлению Кабмина № 413.

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