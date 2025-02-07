В Украине водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания, наказание ждет тех, кто не останавливается в 9:00 по сигналу полиции, чтобы почтить память погибших во время войны.

Об этом сообщила Патрульная полиция Ровенской области.

Согласно сообщению стражей порядка, 1 февраля в Ровно водитель Volkswagen Passat получил штраф за нарушение правила остановки во время минуты молчания. Инцидент произошел в центре города в 9:00 утра. Когда регулятор подал сигнал, все участники дорожного движения остановились, чтобы чтить погибших. Однако один водитель проигнорировал это и продолжил движение. Полиция быстро обнаружила нарушителя – 30-летнего мужчину, который объяснил свое поведение опаздывающим.

Водитель был составлен постановление за нарушение согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (проезд на запретный жест регулировщика), предусматривающий штраф в размере 510 гривен. Информация о нарушении была зафиксирована камерами системы "Безопасный город Ровно".

Каждый день в 9:00 в Украине чтят память погибших минутой молчания. Полиция имеет право останавливать движение транспорта в настоящее время, а игнорирование их сигналов влечет административное наказание.

Согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП, штрафы также налагаются за нарушение правил проезда перекрестков, обгона, расположение транспортных средств, пользование световыми приборами и использование телефона без гарнитуры hands-free во время движения.

Последние новости Украины:

Часть штрафов выросла: украинцам придется платить больше, названы нарушения.

Через несколько дней в Украине вступят в силу новые ограничения на переводы: что нужно знать каждому.

Полиция предупредила украинцев: за невнимательность на дорогах могут быть наказаны серьезным штрафом.