Киш Лорен – это не просто пирог, а настоящая французская классика и блюдо, которое стало любимым не только во Франции, но и во всем мире.

Киш состоит из нежного песочного теста и сочной начинки из бекона, сыра и сливок, поэтому станет любимым блюдом многих.

Уникальным рецептом на своем ютуб-канале поделился ресторатор и победитель 5-го сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Євгений Клопотенко.



Для приготовления теста нужно взять 350 г муки, 200 г сливочного масла, два яйца, две столовые ложки молока или воды и щепотку соли. Для начинки вам понадобится 70 г бекона (или ветчины), 100 мл молока, 150 мл сливок, одно яйцо, небольшая луковица, 100 г твердого сыра, щепотка молотого мускатного ореха, а также соль и перец по вкусу.

Первым шагом станет приготовление теста. Размягчите сливочное масло при комнатной температуре и нарежьте кубиками. Затем возьмите муку, добавьте масло, яйца, соль и замесите тесто в однородную консистенцию. Если тесто будет рассыпаться, добавьте по 1-2 столовых ложки воды или молока, чтобы добиться необходимой текстуры.

Далее раскатайте тесто до толщины 3-5 мм, затем выложите его в форму, формируя бортики. Разогрейте духовку до 180 градусов. Для того чтобы тесто не поднялось во время выпечки, накройте его пергаментной бумагой и засыпьте сверху рисом, фасолью или чечевицей. Выпекайте основание в духовке в течение 20 минут. Пока тесто выпекается, переходите к приготовлению начинки. Нарежьте лук и бекон мелкими кусочками. В отдельной миске разбейте яйцо и хорошо смешайте его с молоком, сливками, солью, перцем и мускатным орехом. Затем натрите сыр на терке.

Когда тесто будет готово, извлеките его из духовки и снимите пергамент. На основание выложите равномерно лук и бекон. Залейте их молочно-сливочной смесью, чтобы она покрыла все ингредиенты. Поставьте пирог в духовой шкаф на 10 минут. Когда пройдет это время, достаньте киш из духовки, посыпьте его натертым сыром и отправьте обратно еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

Главный секрет этого рецепта – это идеальное сочетание песочного теста и кремовой начинки. Готовьте с удовольствием.

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