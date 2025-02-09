Чебуреки – это не просто блюдо, а вкуснейший вариант перекуса, который передает дух Крыма и его гастрономические традиции.

Крымскотатарские чебуреки отличаются своей нежностью, хрустящим тестом и сочной начинкой, тающей во рту.

Уникальным рецептом на своем ютуб-канале поделился ресторатор и победитель 5-го сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Євгений Клопотенко.

Для приготовления теста на чебуреки нужно взять 600 г муки, 250 мл теплой воды, одну чайную ложку соли, одну чайную ложку сахара, одну чайную ложку уксуса и одну столовую ложку масла. Для начинки вам понадобится 800 граммов говяжьего фарша, одна большая луковица, два зубчика чеснока, одна столовая ложка зир, 200 мл холодной воды, соль и перец по вкусу.

Начнём с приготовления теста. Просейте 600 г муки в глубокую чашу и добавьте одну чайную ложку соли, сахара и уксуса. Затем влить 250 мл теплой воды (не горячей!) и столовую ложку масла. Замесите эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Если нужно, добавьте немного больше воды или муки, чтобы добиться идеальной консистенции. После этого заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы оно отдохнуло и стало мягким.

Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку. Для этого мелко нарежьте один лук и добавьте его к говяжьему фаршу. Затем пропустите два зубчика чеснока через чеснокод или натрите на терке и добавьте к фаршу. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте столовую ложку звезды и тщательно перемешайте. Далее постепенно добавьте холодную воду, чтобы фарш стал более сочным и не был сухим. Это придает чебурекам ту самую непревзойденную сочность.

Теперь, когда тесто и начинка готовы, разделите тесто на 8-12 шариков. Каждый шарик раскатайте в тонкий круглый пласт. На одну половину каждого пласта уложите достаточно начинки и накройте другой половиной теста. Сожмите края, чтобы герметично закрыть чебурек, и для дополнительной надежности проколите края вилкой. Это не только помогает сохранить начинку внутри, но и придает чебурекам эстетический вид.

Нагрейте сковороду с большим количеством масла, чтобы оно было хорошо разогрето перед тем, как выложить чебуреки. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки. Это занимает всего несколько минут на каждую сторону. После обжаривания выложите чебуреки на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.

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