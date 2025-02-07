С 1 февраля 2025 года вступили в силу новые ограничения на переводы через IBAN, ограничивающие сумму операций до 150 тысяч гривен в месяц, что значительно усложнило процесс финансовой поддержки военных подразделений.

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал в своем телеграмм-канале о трудностях, с которыми столкнулись военные.

Военнослужащий отмечает, что новые ограничения на IBAN-переводы существенно замедлили обеспечение бойцов необходимыми средствами, а бюрократия усугубляет ситуацию еще больше.

« "Ситуация получается такая, что сбор на миллион закрыли, а потратить мы его смогли с горем пополам, ведь помощь идет напрямую бойцам и через штаб запросами или обращениями это никто не оформляет, из-за отношений командиров и бюрократии. 0к), в некоторых подразделениях есть еще так называемые "общаки", за счет которых закрывают потребности подразделений" », - отмечает лейтенант.

Военные часто вынуждены искать альтернативные способы закупки необходимого оборудования, в том числе покупать б/у технику через онлайн-платформу, такую ​​как OLX. Однако финансовые ограничения усложняют даже этот новый процесс.

«Из-за этих ограничений в некоторых подразделениях срывались важные закупки на ЛБО, потому что бойцы до сих пор не совершили необходимые платежи» , — добавляет «Алекс».

Под постом уже появилось несколько комментариев от волонтеров, предлагающих варианты решения проблемы. Один из них поделился своим опытом: «Я оформил волонтерский статус через электронный кабинет налоговой, после чего подал документы в банк и все ограничения были сняты» .

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