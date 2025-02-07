Пенсия рассчитывается по формуле, где основными составляющими есть средняя зарплата, индивидуальный коэффициент и коэффициент стажа.

В 2025 году украинская пенсионная система продолжает стабильно развиваться, предлагая гражданам, достигшим пенсионного возраста и имеющим 40 лет трудового стажа, возможность получить достойную пенсию.

Украинцам показали размер пенсии с 40 годами стажа, сумма разочарует многих.

Размер пенсии зависит от нескольких факторов, таких как средняя заработная плата по стране, индивидуальный коэффициент, отражающий соотношение заработка конкретного лица к средней зарплате в государстве, а также коэффициент, учитывающий продолжительность трудового стажа.

Пенсия рассчитывается по формуле, где основными составляющими есть средняя зарплата, индивидуальный коэффициент и коэффициент стажа.

Ожидается, что в 2025 году средняя зарплата в Украине составит около 15 тысяч гривен. Индивидуальный коэффициент определяется как отношение заработка конкретного гражданина к среднему уровню зарплаты по стране.

К примеру, если за время трудовой деятельности средняя зарплата составляла 12 000 гривен, индивидуальный коэффициент будет 0,8. Дополнительно применяется коэффициент стажа, увеличивающийся на 1% за каждый год работы. Поэтому для человека с 40-летним трудовым стажем этот коэффициент будет 0,4.

Пенсия рассчитывается по формуле: пенсия = средняя зарплата × индивидуальный коэффициент × коэффициент стажа.

Например, если в 2025 году средняя зарплата в Украине составит 15 000 гривен, а индивидуальный коэффициент будет 0,8, то базовый размер пенсии составит 4 800 гривен (15 000 × 0,8 × 0,4).

Следует отметить, что это базовая сумма, к которой могут быть добавлены надбавки или индексации, которые увеличат конечную сумму выплаты.

В 2025 году планируется индексация пенсий на 12% для компенсации инфляционных процессов, что означает, что базовая пенсия в 4800 гривен после индексации вырастет до 5376 гривен.

Также предусмотрено начисление надбавок за стаж, превышающий установленный нормативный минимум. Если трудовой стаж превышает 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, то государство выплачивает надбавку в размере 1% прожиточного минимума за каждый дополнительный год стажа.

К примеру, если прожиточный минимум в 2025 году составит 3 000 гривен, пенсионер с 5 дополнительными годами стажа получит надбавку в размере 150 гривен (5 × 1% × 3 000).

Также система предусматривает дополнительные выплаты для отдельных категорий граждан, таких, как ветераны, люди с инвалидностью, многодетные матери и лица, имеющие особые заслуги перед государством.

Источник: Еnovosty.

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