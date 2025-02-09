Участник кулинарного шоу "Мастер Шеф - 13" Артем Горбенко показал, как приготовить вкусную и полезную творожную запеканку без добавления сахара.
Это идеальный десерт для тех, кто хочет здорово питаться и следит за фигурой.
Чтобы приготовить вкусную и полезную творожную запеканку, звезда "Мастер Шеф" использует:
- творог (нежирный или 5%) – 400 г
- яйца – 2 шт.
- мука овсяная – 3 ст.л.
- мед или стевия – 1-2 ст.л. (по вкусу)
- йогурт натуральный без сахара – 2 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ваниль или корица – по желанию
Подавать творожную запеканку участник "Мастер Шеф" советует с клубничным соусом, для приготовления которого нам понадобится:
- клубника замороженная – 100 г
- розмарин – веточка
- мед или стевия – 1 ст.л. (по желанию)
В миску выкладываем творог, яйца, йогурт, подсластитель и перебиваем блендером до однородности. Далее участник "Мастер Шеф" добавляет муку с разрыхлителем и перемешивает творожную массу до однородности.
Творожную массу выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом или смазанную кокосовым маслом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут запекаться до румяности.
К творожной запекане участник "Мастер Шеф" Артем Горбенко готовит клубничный соус. Для этого в кастрюльку выкладываем замороженную клубнику, добавляем веточку розмарина и прогреваем на медленном огне. По желанию добавляем мед или стевию. После этого веточку розмарина достаем, а клубнику перебиваем блендером до однородности.
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