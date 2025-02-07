Суды рассматривают еще по меньшей мере 41 дело об ограничении права на управление авто из-за нарушения военного учета.

В Украине впервые водителя лишили права управлять автомобилем из-за нарушения правил военного учета.

Решение принял суд в Ровенской области из обращения территориального центра комплектования (ТЦК).

В соответствии с этим решением, водитель не может управлять транспортными средствами до выполнения требований ТЦК или до отмены этого решения.

Кроме того, в настоящее время в судах рассматривается по меньшей мере 41 дело об ограничении права на управление авто из-за нарушения военного учета. Однако большинство дел возвращаются на доработку, что связано с проблемами в оформлении исков, в частности, из-за неуплаты ТЦК судебного сбора.

Как объясняет адвокат Валентина Слободянюк, это может быть результатом того, что в смете ТЦК не были учтены расходы на судебный сбор, поскольку изменения в законодательство о мобилизации вступили в силу только в середине 2024 года.

"Это временная ситуация, и уже в 2025 году деньги на эти расходы должны появиться в бюджетах ТЦК, что повысит шансы на успех таких исков ", - отмечает адвокат.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями. Он не хотел служить на посту повара, объясняя это тем, что там тоже воюют.

Последние новости Украины:

Часть штрафов выросла: украинцам придется платить больше, названы нарушения.

Через несколько дней в Украине вступят в силу новые ограничения на переводы: что нужно знать каждому.

Полиция предупредила украинцев: за невнимательность на дорогах могут быть наказаны серьезным штрафом.