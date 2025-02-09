Стоимость отопления и электроэнергии в Украине стало известно, как выросли тарифы в 2025 году.

Украинцам рассказали о стоимости отопления и электроэнергии в Украине и как выросли тарифы в 2025 году.

Стоимость отопления и электроэнергии в Украине – с 1 февраля тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление не будут меняться.

Однако расширен перечень категорий украинцев, которым электроэнергия будет отпускаться по льготному тарифу.

В Украине, в частности, в Киеве тариф на тепло для населения останется на уровне прошлогодних показателей из-за действия моратория на повышение тарифов во время военного положения.

В феврале цена газа для бытовых потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза", будет оставаться на уровне 7,96 грн. за кубометр.

Цены на газ у остальных поставщиков будут на уровне от 7,79 грн за кубометр до 9,99 грн.

Таким образом, мораторий на повышение стоимости отопления и электроэнергии в Украине, а также газ, горячую воду и отопление, введенный через военное состояние, будет действовать и в 2-25 году.

Согласно данным Киевтеплоэнерго, в феврале киевляне будут платить за отопление 1654,41 грн/гкал.

К слову, в этом году индексация социальных выплат не предусмотрена, поэтому размер пенсий останется неизменным по меньшей мере до 2028 года.

Размер пенсий в феврале 2025: Минимальная пенсия – 2 361 грн, Минимальная зарплата – 8 000 грн.

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