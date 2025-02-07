Почти месяц Андрей Мирошниченко находился в больнице, перенес две операции – во время лечения получил медаль "За жертвенность и любовь к Украине".

Несмотря на серьезные травмы обеих ног, водитель херсонского маршрутного автобуса Андрей Мирошниченко смог доставить пассажиров в безопасное место, где медики оказали им помощь.

Как сообщили в сюжете Суспільного, 2 января 2025 года автобус попал под обстрел российских военных.

Андрей, несмотря на ранения, заставил себя доехать до места, где оказывали помощь. Кузякин высоко оценил его мужество и ответственность.

Мирошниченко уже много лет работает водителем маршрутки в Херсоне. Несмотря на постоянные опасности, он продолжал возить людей в Корабельный район города. Он вспоминает, как при обстреле осколки попали в автобус, но он смог взять себя в руки.

"Было так, что осколки летели по автобусу. Но ничего не разбивало. Перед этим переехал дрон какой-то — не заметил. Но он не взорвался, задымился и все. Ехал как обычно на Остров, на Безродного. Ничего же не предвидело. Газу добавил, начал только проезжать. Ноги пекли, стекло посыпалось. Слышу люди кричат: "Откройте дверь, мы выйдем". Я тоже ранен. Уходим!" Еще в зеркало посмотрел - там же паника. Думаю, надо спасать людей", - рассказывает он.

В результате обстрела пострадали пять пассажиров, которых скорая помощь доставила в больницу вместе с водителем. Андрей получил тяжелые травмы — его правую ногу сильно ранило, а у левой были мелкие повреждения. После двух операций мужчина сейчас ждет полного заживления.

В больнице Андрей получил медаль "За жертвенность и любовь к Украине", которую ему вручили в День Соборности. Водитель убежден, что каждый на его месте спас пассажиров, ведь ответственность за их жизнь лежит на водителе.

"Если бы мы остались на месте обстрела, нас бы могли не ранить, а унести жизнь", - добавил Мирошниченко.

После полного восстановления он намерен вернуться к работе за рулем и снова помогать людям.

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