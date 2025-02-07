Компании могут бронировать своих сотрудников от мобилизации только через портал "Действие", в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных, утвержденным Кабмином Украины (постановление №76), однако некоторые предприятия сталкиваются с проблемами, в том числе отказами в бронировании отдельных работников.

Как объясняют юристы компании "INSEININ", находящиеся в розыске сотрудники не могут быть забронированы.

Согласно действующему приказу для перевода военнообязанного на специальный учет необходимо выполнить несколько условий: быть на военном учете, официально трудоустроенным, актуализировать военно-учетные данные и не находиться в розыске. Если есть отметка о нарушении учета, это свидетельствует о розыске работника ТЦК из-за административных правонарушений (ст. 210 и 210-1 КУоАП).

Как снять розыск для бронирования?

Снятие розыска возможно после привлечения лица к административной ответственности. Причинами розыска могут быть:

неявка по повестке;

уклонение от прохождения ВЛК;

уклонение от призыва.

После фиксации нарушения ТЦК обращаются в полицию для розыска и составления протокола. Процедура снятия розыска включает в себя составление протокола, вынесение постановления о штрафе, уплату штрафа военнообязанным и снятие розыска с учетных документов.

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