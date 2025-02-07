Национальный банк Украины имеет возможность установить любой курс гривны по отношению к доллару, однако при текущей политике центробанка прогнозируется девальвация на уровне около 10% в этом году.

Эксперт Виталий Шапран отмечает, что главной проблемой прогнозирования курса доллара является неправильный подход НБУ к регулированию денежного обращения в Украине.

По результатам прошлого года, несмотря на заявления о гибком курсе и таргетировании инфляции, доллар подорожал на 11%, а официальная инфляция составила 12%.

Шапран также обратил внимание на рекордные золотовалютные резервы НБУ, которые на 1 января 2025 составили 43,79 млрд долларов. Если ситуация повторится в 2025 году, курс доллара и уровень инфляции останутся на уровне 10%.

Экс-член Совета НБУ подчеркнул, что девальвация гривны всегда ведет к росту инфляции, ведь импорт товаров в Украину все больше зависит от валютных курсов, особенно во время войны. В результате НБУ вынужден повышать учетную ставку и собирать ликвидность банков из-за депозитных сертификатов. Этот процесс, по словам Шапрана, имеет тройной негативный эффект: уменьшается прибыль НБУ, растут расходы Минфина на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также возникают налоговые потери из-за снижения экономической активности из-за высоких ставок.

В результате, в конце 2024 г. появляется необходимость повышения налогов для покрытия бюджетных расходов, что еще больше усиливает инфляционное давление. Шапран выступает за прекращение такой практики девальвации в пользу Минфина, ведь это лишь приводит к удорожанию и ухудшению экономических условий.

Он также отметил, что с международными резервами в 43 млрд. долларов и чистыми резервами в 29 млрд. долларов НБУ теоретически имеет возможность контролировать курс. Однако текущий подход к валютной политике создает постоянное напряжение на рынке, заставляя людей и бизнесы покупать валюту "на всякий случай", поскольку НБУ не дает четких прогнозов по курсу. По словам Шапрана, в условиях войны такие методы не работают, и это только увеличивает расход НБУ на валютные интервенции.

Эксперт предлагает изменить монетарную политику и подходы к курсообразованию, что могло бы сделать депозиты в гривнах и ОВГЗ более привлекательными даже при текущих ставках. Если эти изменения не будут внесены, то в 2025 году Украина снова столкнется с той же ситуацией, что и в 2024 году с некоторыми корректировками в зависимости от внешнеполитических обстоятельств.

Источник: РБК-Украина.

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