Существует мораторий на повышение цен на газ, горячую воду и отопление, однако это не касалось тарифов на другие услуги, включая электроэнергию и связь.

Резкий рост цен на энергоносители может стать серьезным фактором, что повлечет за собой значительное увеличение инфляции и потребует введения дополнительных субсидий для населения.

Тема тарифов на коммунальные услуги всегда была очень чувствительной для украинцев. Тарифы в Украине могут подняться уже скоро.

С началом войны президент Владимир Зеленский ввел мораторий на повышение цен на газ, горячую воду и отопление, однако это не касалось тарифов на другие услуги, включая электроэнергию и связь.

НБУ предупреждает, что значительный рост цен на энергоносители может повлечь за собой инфляцию и потребовать введения дополнительных субсидий. По данным регулятора, приведение тарифов на рыночные уровни может привести к росту инфляции на 4,7%.

С другой стороны, если повышение тарифов будет отложено, то это поможет снизить инфляционное давление, но создаст проблемы для финансового состояния государственных энергетических компаний. Такая ситуация увеличит риски для инвестиций в энергетическую отрасль и повысит нестабильность на энергетическом рынке, перенеся ценовое давление на будущее.

На газовом рынке для населения в феврале 2025 работают девять поставщиков. Четыре из них предлагают фиксированные годовые тарифы, остальные как годовые, так и переменные месячные тарифы. Цена за кубометр газа по месячным тарифам варьируется от 8,46 до 21,5 грн, с самой высокой ценой в ООО "Львовэнергосбыт". В пределах годовых тарифов цены колеблются от 7,79 до 9,99 грн. в зависимости от поставщика.

С 1 января 2025 года более 98% потребителей газа в Украине обслуживает компания "Нефтегаз Украины", для которых до конца апреля 2025 года сохраняется фиксированная цена газа на уровне 7,96 грн за кубометр.

Тарифы на водоснабжение в крупных городах Украины остаются прежними с 2021 года. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении цен на воду летом 2023 года, однако это решение было отменено из-за несогласия правительства. В отдельных населенных пунктах, не подчиняющихся НКРЭКУ, тарифы уже были повышены, в частности, в Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Житомирской областях. С 1 января 2025 г. цены на воду повысились в ряде общин.

С 1 июня 2024 установлен тариф на электроэнергию для домашних потребителей на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф составит 2,16 грн за кВт-ч. Эти тарифы будут действовать до конца апреля 2025г. Кроме того, с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года владельцы электрического отопления смогут воспользоваться льготным тарифом 2,64 грн за кВт-ч при условии, что месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч.

Однако некоторые эксперты не исключают, что в 2025 году тарифы на электроэнергию могут возрасти. Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, заявил, что с 1 июня 2025 года тарифы на электроэнергию могут повыситься до 6,64 грн за кВт-ч.

Источник: Новости.LIVE.

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