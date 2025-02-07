Банк не требовал подтверждения операции и совершил транзакцию без согласия владельца карты

В Киеве женщина, обратившаяся за помощью внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), потеряла 29 тысяч гривен со счетов Ощадбанка .

Об этом сообщает Informator , ссылаясь на приговор Святошинского районного суда Киева.

Ход дела

В июле 2023 года киевлянка натолкнулась на сайт, предлагавший помощь для ВПЛ, и решила воспользоваться услугой. Она выбрала банк и ввела данные своей карты. В результате с ее счета было списано 4 тысячи гривен, а с кредитной карты - еще 25 тысяч. Все средства были переведены на неизвестный счет.

При этом банк не требовал подтверждения сделки и совершил транзакцию без согласия держателя карты. Женщина не давала разрешения ни на какие финансовые операции.

Реакция Ощадбанка

Согласно заявлению банка, 23 июля 2023 средства были списаны через мобильное приложение «Ощад 24/7» (новый Flumo). Для доступа к приложению использовали ПК, ПИН-код, одноразовые ОТР-пароли, которые посылаются клиенту на номер телефона. Вход в приложение состоялся с подтверждением биометрии или кодом доступа.

В банке отметили, что операции были подтверждены этими методами и что женщина выполнила несколько переводов. Ощадбанк указал, что истица способствовала раскрытию финансовой безопасности посторонним лицам, что позволило совершить платежные операции по ее кредитной карте. Также не предоставлены доказательства, подтверждающие действия или бездействие сотрудников, которые бы способствовали потере средств.

Решение суда

Святошинского суда отказался от иска женщины, указав, что ее действия способствовали несанкционированному использованию платежной информации и позволили снять деньги с ее счета.

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