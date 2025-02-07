Украинцы могут рассчитывать на денежную поддержку от государства и в 2025 году, в частности, в виде субсидий.

Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания СНБО подтвердил, что субсидии для оплаты коммунальных услуг будут выплачиваться и дальше.

Как пишет 24 канал, это станет частью зимней помощи для многих семей.

"Вторая часть зимней поддержки – это доступные субсидии. Государство предоставляет субсидию на оплату коммуналки каждому, кто в этом нуждается", - заявил премьер-министр.

На сегодня субсидии уже получают 3 миллиона украинских семей. Известно, что на 2025 год в бюджете на эти нужды предусмотрено 42 миллиарда гривен. Это позволит многим семьям получать финансовую помощь даже при повышенных коммунальных тарифах.

Кроме того, премьер акцентировал внимание на других социальных инициативах правительства. Одним из них является программа «Доступное лекарство», которая в 2025 году получит значительное расширение. В частности, в ее список добавят еще 52 препарата, а финансирование программы увеличат на 700 миллионов гривен.

Ранее Politeka также писала, что в феврале отдельные категории пенсионеров получат дополнительную финансовую помощь в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Доплата назначена пенсионерам, чья ежемесячная пенсия составляет менее 3 250 гривен. Подробнее - читайте по ссылке .

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