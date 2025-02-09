Служить доказательствами невиновности могут выписки с банковского счета, информация о пользовании мобильным телефоном при подписании договора, а также SMS-сообщения.

Мошенники часто пользуются упрощенными процедурами оформления ссуд, позволяющими им легко обмануть кредиторов, используя чужие персональные данные.

Если вы обнаружили, что на ваше имя оформлен кредит, к которому вы не имеете никакого отношения, важно знать, как поступить для защиты своих прав, сообщает Министерство юстиции.

Как поступить, если на ваше имя взяли кредит без вашего согласия?

МФО в Украине могут оформить кредиты даже онлайн без сложных процедур проверки платежеспособности клиентов. Это делает их привлекательными для мошенников, которые могут взять ссуду на чужое лицо. Как только вы узнали о долге, который не брали, прежде всего требуйте у кредитора подтверждения сделки: копии договора с реквизитами, датами и номерами. Далее алгоритм действий выглядит следующим образом:

Напишите заявление об отсутствии причастности к кредиту.

Требуйте отмену задолженности.

Фиксируйте все контакты с МФО: переписки, телефонные разговоры и встречи с коллекторами.

Обратитесь за помощью к юристу или специалисту по банковскому праву.

Подайте заявление в полицию о мошенничестве.

Напишите жалобу в Национальный банк для проверки деятельности МФО.

В зависимости от основных может возникнуть необходимость обращения в суд, чтобы расторгнуть кредитный договор. В качестве доказательств невиновности могут быть выписки с банковского счета, информация о пользовании мобильным телефоном при подписании договора, а также SMS-сообщения.

Пример по судебной практике

Примером может служить решение Тростянецкого районного суда Сумской области от 17 января 2020 по делу № 588/1942/19. По этому делу запрашивающий обратился в полицию после выявления фактов мошенничества, а затем через суд добился признания кредитного договора недействительным.

Шаги после установления мошенничества

После того, как факт мошенничества будет доказан, важно обратиться в Бюро кредитных историй, чтобы исправить информацию о задолженности. Это позволит избежать негативного влияния на вашу кредитную историю и иметь возможность получить ссуду в будущем.

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