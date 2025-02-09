Пенсионеры Украины могут ожидать индексацию своих пенсий уже через месяц, с 1 марта 2025 года.

Повышение пенсий в Украине благодаря индексации традиционно происходит в марте, однако пока неизвестно, насколько изменятся выплаты.

Об этом на заседании СНБО сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он добавил, что денег достаточно у государства достаточно и для того, чтобы полностью обеспечить украинцев субсидиями, в том числе этой зимой.

"На уровне инфляции пенсия будут полностью проиндексированы, как этого требует закон", - подчеркнул Шмигаль.

Шмигаль также заверил, что в 2025 году у государства достаточно ресурсов для обеспечения всех социальных и пенсионных выплат, включая образование и медицину. Это также касается и самых больших расходов – на оборону.

Напомним, что в 2024 году индексация прошла в три этапа: в январе, марте и июле. Повышение в январе относилось к тем, кто получает минимальные и максимальные пенсии; в июле это также охватило чернобыльцев и лиц с полным страховым стажем старше 65 лет. В марте уже состоялась индексация по плану.

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