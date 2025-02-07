После допросов и пыток в Волновахе Тимощук попал в колонию строгого режима в Горловке.

36-летний украинский защитник из Олевской общины Житомирской области Сергей Тимощук, проведший 22 месяца в российском плену, наконец-то вернулся домой в конце 2024 года благодаря обмену военнопленными.

Суспільному военнослужащий рассказал, что с нетерпением ждал момент, когда обнимет родных. После реабилитации он смог встретиться с семьей.

"Я наконец вернулся домой. И это был, пожалуй, самый счастливый день в моей жизни. Ведь после стольких месяцев разлуки я снова увидел жену Ирину, дочь Викторию, сына Анатолия и маму. Это были невероятные эмоции счастья. Находясь в нетерпимых условиях я вернусь", — поделился эмоциями по возвращении Сергей.

О времени пребывания в плену воин вспоминает неохотно. По словам Тимощука, это был настоящий адский опыт, который он хотел бы забыть. Он попал в плен 5 марта 2023 во время боев на Донецком направлении, когда, находясь в блиндаже, вместе с другими военными попал в руки врага. Они были доставлены в комендатуру в Волновахе, где подверглись жестоким допросам, унижениям и постоянным избиениям.

Одним из спасительных моментов стало то, что жена узнала его на одном из попавших в сеть видео. Сначала, когда Сергей смог позвонить по домам, он лишь успел сказать, что попал в плен. Однако до пяти месяцев официально его считали пропавшим без вести, поскольку с ним не было никакой связи.

После допросов и пыток в Волновахе Тимощук попал в колонию строгого режима в Горловке. Здесь условия были еще более жестокими — холодные, сырые бараки, плохое питание и бесчеловечное обращение с пленными. Он вспоминает, как каждый день их били, когда вели на кормление, и как они находились вместе с российскими преступниками.

"Мы стали частью жестокой системы, где наши страдания там никого не волновали. Мы были вынуждены это выдержать просто потому, что мы защищали свою землю", — поделился воспоминаниями военный.

После Горловки Сергей попал в тюрьму в Торезе, где провел еще полгода, прежде чем узнал, что попал под обмен военнопленными. 30 декабря 2024 года, среди 187 военных и двух гражданских, он наконец-то вернулся на Родину.

"Для моего возвращения много усилий приложили. И представители власти, и правозащитники, и омбудсмены разных уровней, и моя жена, которая все эти месяцы обращалась во все инстанции, чтобы я попал в списки обмена между пленными. И это должно внушать надежду для других. плену.

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