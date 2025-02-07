Разница между самым дорогим и дешевым предложением на сегодня составляет 12,1 гривны.

Цены на гречневую крупу , как и на многие другие товары, в последнее время существенно колеблются.

Рассказываем, какая цена на греческий в начале февраля, а также где можно купить самое выгодное предложение.

В Украине можно найти предложения как по трехзначным цифрам, так и по достаточно доступным ценам.

Можно отметить, что в разных магазинах цена на крупу может быть указана для упаковки по 400 или 800 г, но для корректного сравнения мы будем анализировать цену за 1 кг.

Самые дешевые варианты гречихи в Украине

Согласно данным сайта «Минфин», самая дорогая гречка на сегодняшний день продается в сети Megamarket, где ее цена составляет 40 гривен за килограмм. Самое выгодное предложение – в Ашане, где 1 кг гречки можно приобрести всего за 27,90 гривен. Средняя цена рынка составляет 32,95 грн.

В магазине «Фора» гречку можно найти под маркой «Звездный выбор» – за 31,90 гривен за 1 кг. У «Сільпо» самая маленькая цена на гречку — 32,29 гривны за килограмм от «Полной чаши». Одновременно в сети АТБ гречку продают по 31,90 гривен за 1 кг под брендом Умный выбор.

Итак, по самой низкой цене гречку можно купить в Auchan, где килограмм этой крупы стоит всего 27,90 гривен. Разница между самым дорогим и дешевым предложением на сегодня составляет 12,1 гривны.

Источник: « Телеграф »